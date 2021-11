Prestiti self service, il primo portale gestito da un'intelligenza artificiale

Prestiti self service: primo portale gestito da un'intelligenza artificiale

Il prestito alle famiglie oggi si gestisce in totale autonomia in modo veloce e smart con un robot intelligente: il Gruppo Santamaria, intermediario finanziario attivo principalmente in Sicilia, specializzato nel collocamento di finanziamenti alle famiglie con cessione del quinto dello stipendio partecipato da Avvera-Gruppo Credem, dà vita - primo in Italia - ad un servizio innovativo e ad alto tasso tecnologico per il consumatore, il portale self service Prestitifaidate.it. Un successo annunciato, visto che nel suo primo giorno di attività, il sito ha ricevuto ben 185 richieste di prestito, tutte evase. Il risparmio di costi della gestione automatizzata permette al gestore di offrire finanziamenti a tassi molto competitivi rispetto alla media del mercato di riferimento, e un efficace servizio di assistenza post vendita garantisce al consumatore un servizio completo e affidabile.

Nel dettaglio, Prestitifaidate.it srl è una società appartenente al Gruppo Santamaria S.p.A. che si basa su una piattaforma intelligente che permette all'utente, in totale autonomia, tramite assistenti virtuali evoluti e interfacce conversazionali, di individuare la migliore soluzione di finanziamento utilizzando dei semplici comandi vocali, seguendo le logiche del "self service", ovvero l'assenza di supporto commerciale di operatori umani.

"Questa formula - dichiara l'Amministratore Delegato Mario Scandura - permette un forte risparmio di tempo ma soprattutto di costi, in quanto grazie al basso impatto di costi operativi la società riesce a proporre tassi d'interesse molto competitivi rispetto al mercato di riferimento. L'obiettivo è quello di raggiungere un primo fore cast di oltre 5.000 nuove richieste al mese in questo ultimo trimestre dell'anno. Saranno fatti degli importanti investimenti nel web marketing - aggiunge Scandura - per fare conoscere ai consumatori questo innovativo servizio finanziario. Inoltre, abbiamo previsto l'assunzione di figure specialistiche per incrementare la tecnologia che, come risaputo è sempre in continua evoluzione".

"Prestitifaidate.it - aggiunge Agata Fichera, AD del Gruppo Santamaria S.p.A.- sarà affiancata dalla nostra esperienza decennale nella gestione della clientela sia nella fase di vendita ma soprattutto nel servizio post vendita, ove per noi da sempre, il cliente rimane al centro della nostra attenzione. Il tutto ovviamente garantito da un identity provider certificato per completare il processo d'istruttoria".

Il portale promette importanti ricadute anche nella strategia di espansione e consolidamento delle realtà partner: nel maggio scorso infatti, era entrata nel capitale societario di Santamaria anche Avvera, società del Gruppo Credem specializzata nei mutui e nel credito al consumo. Il lancio del nuovo servizio aumenta significativamente le possibilità di sviluppo del gruppo bancario in Sicilia nel business dei prestiti personali sul canale open market, attraverso azioni di cross-selling e repeat business con una rete multiprodotto, con un potenziale di crescita fino a 8mila nuovi clienti in 3 anni.

"La partnership con Gruppo Santamaria S.p.A. - conclude Lorenzo Montanari AD di Avvera S.p.A., - ha assunto, per la nostra società, un'importanza strategica crescente nel corso degli ultimi 24 mesi. Partecipare attivamente all'iniziativa Prestitifaidate.it come ente erogatore dei prestiti personali è per noi motivo di grande soddisfazione. Abbiamo creduto fin da principio a questa collaborazione a fianco di Mario ed Agata due eccellenti imprenditori che si stanno distinguendo per visione e coraggio nel continuare ad investire nel business del credito alle famiglie. Il mercato del credito al consumo sta cambiando molto rapidamente e la strada intrapresa con questa iniziativa fornisce la risposta adeguata a un target di clientela che sempre di più gradisce soluzioni "self service" nella gestione delle operazioni di finanziamento".