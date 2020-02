Printemps arruola un altro manager italiano

Printemps ha affidato la poltrona di CEO della rete International a Mauro Grimaldi. Il manager si occuperà dell’espansione internazionale del department store francese riportando a un altro italiano, il CEO Paolo de Cesare.Grimaldi ha precedentemente ricoperto il ruolo di CEO della maison Emilio Pucci, incarico terminato nel gennaio 2019. In passato ha avuto modo di accrescere le proprie abilità professionali in Elie Saab, Salvatore Ferragamo e Valentino, come conferma l'approfondimento di PamBiancoNews.

Grimaldi formerà la squadra che gestirà gli opening all’estero, a partire da Milano, città dove nel 2021 dovrebbe aprire il primo store italiano di Printemps. Il prossimo anno, dovrebbe essere aperto anche uno store a Doha, in Qatar, nel vasto complesso L’Oasi, lo rende noto PamBiancoNews.

Printemps ("primavera" in francese) è una catena di grandi magazzini francesi.

Il negozio principale della catena si trova nella Boulevard Haussmann a Parigi insieme alle Galeries Lafayette, un altro dei principali centri di distribuzione organizzata francesi. Altri negozi Printeps si trovano a Parigi e nel resto della Francia, oltre che in alcune filiali estere fra cui Andorra, Tokyo e Jeddah. I negozi di Seul, Kuala Lumpur e Singapore aperti negli anni ottanta, e quello di Taipei aperto nel [[1994 ]], sono invece stati chiusi. L'unico ramo dell'azienda americano si trovava a Denver, Colorado, presso il Broadway Plaza Shopping Center. Aperto nel 1987, in seguito è stato chiuso.

Printemps è stato in precedenza proprietà della PPR group, azienda madre di Gucci e FNAC.

Le figure delle quattro stagioni sulla facciata sono state scolpite da Henri Chapu.