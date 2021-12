Prosecco per Lgbt, è boom di vendite per la linea “arcobaleno” in tutta Ue

Boom per Accademia prosecco Rainbow, la linea simbolo della comunità Lgbt

Boom di vendite per la linea Accademia prosecco Rainbow prodotta da Bottega Spa, l'azienda ideatrice dei "prosecco Bar" che stanno spopolando in tutto il mondo". "La linea Accademia prosecco Rainbow - spiega Sandro Bottega, patron dell'omonima azienda vitivinicola di Bibano di Godega di Sant'Urbano (Tv) - è nata per creare l'arcobaleno, simbolo della comunità Lgbt, ma anche per comporre con i singoli colori delle bottiglie le bandiere nazionali di diversi Paesi o le note cromatiche legate a celebrazioni e festività".

"Potremmo dire business as usual- osserva Bottega - la comunità Lgbt rappresenta un target di interesse, a cui le aziende si rivolgono con prodotti dedicati. I valori di sostenibilità ambientale, etica e sociale sono parti integranti della filosofia Bottega, a cui facciamo riferimento anche per questa collezione di prodotti".

La linea Accademia prosecco Rainbow attualmente è distribuita in diversi Paesi. I primi dieci sono: Italia (canale dettaglio e ingrosso), Uk, Usa, Australia, Canada, Francia, Corea del Sud, Spagna, Paraguay, Slovacchia. Nel 2021 sono state prodotte circa 360mila bottiglie di Accademia prosecco Rainbow. "Contiamo di rafforzare la nostra presenza - conclude Bottega - nei canali e nei Paesi dove abbiamo già introdotto questa linea arcobaleno".