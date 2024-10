Prysmian verso una doppia quotazione negli Stati Uniti

"Dopo l'acquisizione di Encore Wire, abbiamo pensato di avere tutte le condizioni" per l'opzione di una doppia quotazione negli Stati Uniti. "Abbiamo un'esposizione significativa in termini di ricavi e un'esposizione ancora maggiore in termini di Ebitda dell'azienda al mercato statunitense. La valutazione e' in corso e pensiamo che nei prossimi due mesi saremo in grado di trarre una conclusione".

Lo ha detto il Ceo di Prysmian, Massimo Battaini durante la call di commento ai risultati del terzo trimestre, specificando che l'azienda capirà cosa fare 'in base al reale beneficio potenziale che possiamo trarre se ci impegnassimo nel dualismo negli Stati Uniti'.