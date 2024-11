Rcs, l'utile dei nove mesi sale a 32,1 milioni di euro

Il Gruppo Rcs nei primi nove mesi del 2024 ha conseguito margini (EBITDA, EBIT e risultato netto) in crescita rispetto a quelli realizzati nel periodo analogo del 2023 ed ha continuato a generare flussi di cassa positivi, migliorando la posizione finanziaria netta di circa 3,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2023, dopo aver distribuito nel mese di maggio dividendi al mercato per circa 36,3 milioni. Il risultato netto di Gruppo al 30 settembre 2024, pari a 32,1 milioni (+27,8 milioni al 30 settembre 2023) risulta in incremento di 4,3 milioni.

I ricavi netti consolidati di Gruppo al 30 settembre 2024 si attestano a 602,3 milioni (606,8 milioni al 30 settembre 2023). I ricavi digitali, che ammontano nel complesso a 150,4 milioni, rappresentano circa il 25% dei ricavi complessivi. I ricavi pubblicitari dei primi nove mesi del 2024 ammontano a 237,1 milioni (239,7 milioni nel pari periodo del 2023).

La raccolta pubblicitaria complessiva sui mezzi on-line si attesta, nei primi nove mesi del 2024, a 98 milioni, pari a circa il 41,3% del totale dei ricavi pubblicitari. A fine settembre le testate del Gruppo raggiungono una customer base digitale attiva di oltre 1,1 milioni di abbonamenti, 645 mila per Corriere della Sera, primo quotidiano italiano in edicola, 246 mila per Gazzetta, 154 mila per El Mundo e 101 mila per Expansion. RCS si conferma primo editore online in Italia con un dato aggregato di 30,9 milioni di utenti unici medi mensili (Audicom – dati ad agosto 2024). L'andamento del Gruppo ha risentito anche dei conflitti in Ucraina e Medioriente, con la richiesta del pubblico di informazioni.

Le edizioni quotidiane del Corriere della Sera e de La Gazzetta dello Sport, in Italia e de El Mundo, Marca ed Expansion in Spagna, i periodici e le piattaforme web e social del Gruppo, hanno svolto un ruolo centrale nell’informazione.

In assenza di un peggioramento delle conseguenze riconducibili alla prosecuzione e sviluppi dei conflitti in Ucraina e in Medioriente, il Gruppo ritiene che sia possibile confermare l’obiettivo di conseguire nel 2024 margini (EBITDA) fortemente positivi, in crescita rispetto a quelli realizzati nel 2023 e di proseguire con un’ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa.

L’evoluzione dei conflitti in corso e della situazione generale dell’economia e dei settori di riferimento potrebbe tuttavia condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi.