Rdc ai migranti africani: così combattiamo i viaggi illegali. La proposta

Strage migranti, una forma di sostentamento economico potrebbe essere una prima via di aiuto concreto: il commento

L'Unhcr (UN Refugee Agency) ci dice che i migranti che sbarcano in Italia provengono dall'Africa subsahariana così suddivisi: Nigeria 19%, Eritrea 13%, Sudan 7%, Gambia 7%, Costa d'Avorio, 7%, Somalia 5% ed in minore percentuale da Pakistan, Afghanistan, Senegal, Mali, Ciad, Egitto e Siria. Ora, il problema della migrazione da Paesi dove sappiamo che esistono guerre civili e comunque conflitti in genere a mio avviso queste persone dovrebbero essere tutelate, soprattutto dall'ONU, con dei corridoi umanitari, quindi con delle vie preferenziali che permettano di uscire dalla propria nazione per approdare in Stati più sicuri.

Poi vi è l'altro grande problema: quello della migrazione economica e qui permettetemi di fare un breve commento. Il fatto di voler a tutti i costi approdare sulle coste italiane, accompagnati da scafisti su fatiscenti barconi stipati all'inverosimile da uomini, donne e bambini dove tutti si chiamano “DAMMIMILLLEEUROETIPORTOIO”, dove i barconi sono senza servizi, senza personale sanitario, senza assicurazione e poi non comunicano data, ora, porto di partenza e di attracco causando la morte degli imbarcati e scaricando le colpe su altri, non mi pare una scelta opportuna.