Rdc e pensione, importo medio a 545 €: nel 2021 oltre 3 mln di beneficiari

Mentre i percettori di pensione di cittadinanza sono stati 169mila

Oltre 3 milioni di persone coinvolte, collocate più a Sud che a nord, sia italiane che straniere: nel 2021 cresce il numero dei percettori del reddito e della pensione di cittadinanza. Secondo i dati Inps, durante questo anno, i nuclei percettori di reddito di cittadinanza hanno superato 1,59 milioni, mentre quelli percettori di pensione di cittadinanza sono stati 169mila, per un totale di oltre 1,76 milioni di nuclei e quasi 3,94 milioni di persone coinvolte e un importo medio di circa 546 euro.

I dati relativi al singolo mese di dicembre riferiscono di oltre 1,37 milioni di nuclei percettori totali, con piu' di tre milioni di persone coinvolte e un importo medio mensile erogato a livello nazionale di 545 euro: 576 euro per il reddito di cittadinanza e 280 euro per la pensione di cittadinanza.

L'importo medio, spiega l'Inps, varia sensibilmente con il numero dei componenti il nucleo familiare, e va da un minimo di 446 euro per i monocomponenti a un massimo di 698 euro per le famiglie con quattro componenti. Per i nuclei con presenza di minori: quasi 500mila, con 1,66 milioni di persone coinvolte, l'importo medio mensile e' di 659 euro, e va da un minimo di 576 euro per i nuclei composti da due persone a 696 euro per quelli composti da quattro persone. I nuclei con presenza di invalidi sono quasi 235mila, con 542mila persone coinvolte.

L'importo medio è di 539 euro, con un minimo di 427 euro per i nuclei composti da una sola persona a 715 euro per quelli composti da cinque persone. La platea dei percettori di reddito di cittadinanza e di pensione di cittadinanza è composta da 2,6 milioni di cittadini italiani, 313mila cittadini extra comunitari con permesso di soggiorno europeo e circa 115mila cittadini europei.

La distribuzione per aree geografiche relativa al mese di dicembre 2021 vede oltre 591mila beneficiari al Nord, quasi 429mila al Centro e più di due milioni nell'area Sud e Isole. Nel 2021, le revoche hanno riguardato oltre 109mila nuclei e le decadenze sono state quasi 314mila.