Recovery Fund: l'alleanza Conte-Gualtieri e il mini Cdm voluto da Mario Monti

Recovery Fund: l'alleanza Conte-Gualtieri e il mini consiglio dei ministri

Il governo è concentrato sulle riforme. Dopo aver concluso l'accordo sul Recovery Fund adesso il tempo stringe, l'Europa vuole risposte certe e rapide per aprire le casse. Per questo il premier Giuseppe Conte ha deciso - si legge sul Corriere della Sera - di adottare una precisa strategia. Solido asse con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e decisioni prese da pochi. Viene "rispolverato" il Ciae, un organismo istituzionale sconosciuto al largo pubblico, voluto da Mario Monti poco meno di dieci anni fa, Comitato interministeriale affari europei, una sorta di Consiglio dei ministri in formato ridotto, cui partecipano tutti i dirigenti ministeriali e tutti i ministri interessati alle proposte che l’Italia invia all’Unione europea, e che è presieduto dal capo del governo.

È stato lo stesso Conte a prospettare questa ipotesi alle forze di maggioranza nella riunione di due giorni fa, sarebbe la sede più istituzionale possibile, alla quale si siedono secondo la legge istitutiva 234 del 2012 non solo tutti i ministeri interessati ai progetti europei, ma anche i rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e persino del Parlamento se coinvolti. Ma il dibattito sul metodo e sul progetto complessivo è comunque segnato da diverse dinamiche: dalla proposta di una bicamerale sulle riforme avanzata da Forza Italia e sostenuta anche da una fetta del Pd, alle proposte di organismi esterni, come la Fondazione Guido Carli, di cui fa parte anche Giorgio La Malfa, che propone un piano di rilancio dell’economia che ricorda il lavoro di Roosevelt dopo la grande depressione americana ed evoca un coinvolgimento di Mario Draghi, come figura chiave per gestire e attuare un piano di spesa che certamente ha le caratteristiche per cambiare il volto del Paese.