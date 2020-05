Recovery Fund, l'Ue si spacca. Controproposta: "Mutui, non fondi"

Ue: Vienna presenta una controproposta al piano Merkel-Macron

"L'Austria e' in coordinamento con Paesi Bassi, Danimarca e Svezia, gruppo di Paesi economicamente forti a cui sentiamo di appartenere, per un'alternativa alla proposta della Commissione europea per il quadro finanziario pluriennale". Lo ha detto il cancelliere austriaco Sebastian Kurz (OeVP) in una intervista al quotidiano regionale Oberoesterreichischen Nachrichten di Linz. Il cancelliere Kurz ha annunciato una controproposta che sara' contenuta in un documento che sara' presentato nei prossimi giorni. "Riteniamo che sia possibile rilanciare l'economia europea ed evitare ancora la scomposizione del debito con mutui e non contributi", ha detto il primo ministro austriaco che ha aggiunto, "la proposta di Merkel e Macron e' legittima ma la decisione va presa da tutti gli Stati membri dell'Ue".

Austria: Kurz, aprire confine con Italia "irresponsabile"

"Aprire il confine con l'Italia sarebbe irresponsabile". Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, nel corso di una intervista al quotidiano di Innsbruck, Tiroler Tageszeitung, in merito alla riapertura completa delle frontiere tra Austria ed Italia. Secondo Kurz, "e' molto gratificante che, considerando una serie di riaperture, l'Austria ora ha un numero basso di infezioni da coronavirus".