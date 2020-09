Renault: De Meo riorganizza gruppo, nuovo piano nel 2021

Luce de Meo riorganizzera' Renault attorno a quattro marchi per puntare a una migliore qualita' del prodotto e margini piu' elevati. Ad annunciarlo, in un'intervista, l'ad della casa automobilistica francese: "ho deciso di organizzare il gruppo Renault attorno a quattro marchi e non piu' per aree geografiche. Ci sara' il marchio Renault, che gestiro' direttamente, ma anche Alpine, Dacia e un nuovo marchio responsabile della 'nuova mobilita'". Ogni divisione avra' il proprio capo e "questo ci permettera' di essere piu' concentrati sul cliente", ha aggiunto De Meo, arrivato alla guida di Renault a luglio. "Il marchio Alpine ha un'identita' di nicchia molto specifica, molto sportiva, molto francese. Non rimarremo necessariamente nell'unico registro retro' e classico dell'Alpine A110", ha continuato. Il manager italiano intende presentare il nuovo piano del gruppo nel 2021. "Sono convinto che l'anima della Renault sia nelle sue radici francesi. Questo marchio e' sempre stato piu' creativo degli altri, e' nel suo cultura. Deve giocare con la modernita' e l'innovazione. Renault puo' incarnare la nuova ondata dell'industria automobilistica", ha detto, sottolineando" il desiderio di dare nuova vita al suo design". Il focus sara' sui profitti. "Stiamo per cambiare l'intera organizzazione per passare da una politica dei volumi a quella del valore. Sono i margini che permettono di investire e sviluppare", ha concluso.