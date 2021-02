Renault, perdita shock di 8 miliardi nel 2020

Renault chiude il 2020 con una perdita shock di 8 miliardi mai registrata in precedenza nella storia del gruppo automobilistico transalpino da alcuni mesi guidato dall'italiano Luca De Meo. Le vendite per il costruttore d'auto sono calate del 21,3% (meno di tre milioni di pezzi) nell'anno martoriato dalla pandemia e dai lockdown.

Il gruppo della Losanga è stato penalizzato anche dal fardello della partecipata Nissan (43% del capitale detenuto dal gruppo francese) che ha pesato per 4,9 miliardi sui conti Renault. "Nel nostro piano strategico puntiamo sulla redditivita' e la generazione di cassa" ha indicato Luca De Meo in una nota aggiungendo di attendersi un 2021 difficile sia per le incertezze legate alla pandemia sia per l'approvigionamento delle componenti elettroniche.