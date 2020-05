Retail Institute Italy, il nuovo direttore generale è Alberto Miraglia

Retail Institute Italy annuncia la nomina del nuovo Direttore Generale: sarà Alberto Miraglia ad assumere il ruolo strategico di coordinamento, gestione e sviluppo dell'Associazione punto di riferimento del settore, che si prepara quest’anno a celebrare il 25°anniversario. Una sfida importante, che vedrà il manager lavorare con il Presidente Marco Zanardi, i Vice Presidenti e il Consiglio Direttivo, nella direzione di consolidare e ampliare gli ambiti di azione dell’organizzazione, fortemente orientata a sostenere lo sviluppo di tutto l’ecosistema retail attraverso la creazione di un “Sistema di Sistemi”, ovvero di una integrazione del sistema retail con i sistemi e logiche di altri mercati che, oggigiorno, si inseriscono e modificano il sistema retail, la tecnologia in primis. Metodo basato sui principi cardine dell’innovazione, della contaminazione multidisciplinare e della collaborazione aperta.

Il nuovo Direttore Generale, seguirà in prima linea lo sviluppo dei principali progetti e iniziative pianificate per il 2020-21, che si inquadrano in una strategia fortemente orientata all’ampliamento del presidio internazionale, all’intensificazione delle attività di ricerca, al potenziamento della formazione e degli strumenti informatici e digitali a servizio di tutti i player, al consolidamento e alla crescita dei principali eventi, alla creazione di sinergie con Università, Centri di ricerca, Associazioni di settore e startup hub, in un’ottica di open innovation.

Miraglia approda in Retail Institute Italy con una carriera di oltre 25 anni nel Retail, maturata in importanti realtà come il Gruppo Rinascente e in seguito in Auchan, in cui ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, spaziando in diversi campi fondamentali per l’attività del Retail nelle funzioni di: Direttore Private Label, Direttore dell’Offerta (Category Management) e Direttore Marketing. Esperto di Marketing Strategico, Retail Marketing, Digital Marketing e Marca del Distributore, è stato fautore dello sviluppo e del lancio per Auchan in Italia delle linee di prodotti a marchio nei segmenti del Biologico e dei prodotti tipici (I Sapori delle Regioni) nonché dello sviluppo del progetto Blockchain per i prodotti di Filiera Controllata. Vanta una profonda conoscenza delle dinamiche del settore, arricchita anche dall’esperienza di alcuni anni nel Marketing dell’industria alimentare (Cirio-Bertolli-DeRica).

“Intraprendo con grande entusiasmo questa nuova avventura professionale - commenta Miraglia -, che mi darà modo di contribuire allo sviluppo di un settore fondamentale per il nostro Paese in modo fattivo, di osservarlo da un nuovo punto di vista, di mettere in campo le mie competenze professionali e al contempo la passione per il retail che nutro sin dai tempi dell’Università e che ha caratterizzato gran parte della mia vita lavorativa".

“Siamo molto lieti dell’ingresso di Alberto nel team - aggiunge il presidente Marco Zanardi -, certi che porterà un importante contributo al nuovo corso dell’Associazione avviato all’inizio dell’anno, che ci vede fortemente impegnati nel mettere a terra un piano di attività molto intenso a sostegno dei nostri Soci e di tutto il comparto. L’emergenza sanitaria ci ha posto di fronte ad una sfida “imponente” e ci ha imposto di accelerare su diversi fronti, non ultimo quello dell’innovazione e del digitale, su cui anche noi stiamo puntando con maggiore intensità: abbiamo avviato percorsi di formazione live streaming, webinar, forum virtuali, talk e progetti di consulenza sistemica, marketing strategico ed operativo e comunicazione integrata; iniziative online volte ad incentivare ulteriormente il confronto e la condivisione tra i diversi interlocutori, strumenti essenziali per valutare i possibili scenari, prepararsi al cambiamento, alla gestione di nuove sfide, ripartire nelle prossime fasi".