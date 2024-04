Mercedes Celebra 100 Anni dalla Vittoria alla Targa Florio

Un secolo fa, nel 1924, una Mercedes da 2 litri attraversava la linea del traguardo, conquistando una storica vittoria nella Targa Florio in Sicilia.

Oggi, a 100 anni esatti da quell'impresa, Mercedes-Benz Classic ha restaurato quel veicolo leggendario per celebrare il centenario di quel trionfo.

La vettura, conosciuta per la sua distintiva verniciatura rossa, è stata meticulosamente restaurata seguendo i più elevati standard di autenticità. Il processo di restauro è stato condotto dal Mercedes-Benz Classic Centre con il supporto dell'Archivio Mercedes-Benz Classic e di una rete di esperti, garantendo che ogni dettaglio rispecchiasse fedelmente lo stato originale del veicolo.

Il ritorno della racing car sulle strade non è solo un tributo alla sua vittoria, ma anche un omaggio alla ricca eredità di Mercedes-Benz nel motorsport, che risale al 1886. L'auto sarà presentata in alcuni dei principali eventi internazionali nel 2024, permettendo agli appassionati di automobilismo di rivivere un pezzo di storia.

La Targa Florio del 1924 rappresentò un punto di svolta per Mercedes. Dopo essere stata esclusa dal Campionato europeo di Gran Premio a seguito della Prima Guerra Mondiale, la casa automobilistica tedesca vide nella Targa Florio un'opportunità per dimostrare il proprio valore. Il pilota ufficiale Mercedes, Christian Werner, guidò la vettura numero 10 alla vittoria, completando i 432 chilometri del percorso in 6:32:37,4 ore, diventando il primo pilota non italiano a vincere la gara. Questo successo non solo ribadì le capacità tecniche e sportive di Mercedes, ma segnò anche l'inizio di una lunga e fruttuosa partecipazione ai motori di competizione.

Durante il restauro, particolare attenzione è stata dedicata alla riparazione del motore sovralimentato e alla carrozzeria, riportando l'auto alle sue condizioni originali. Anche i dettagli della verniciatura sono stati scrupolosamente replicati, utilizzando analisi dettagliate di residui di vernice originale per garantire la corrispondenza con il colore e il metodo di applicazione del 1924.

Il restauro non è solo una celebrazione di un'auto vincitrice, ma anche un'espressione del continuo impegno di Mercedes-Benz a preservare e condividere il suo patrimonio storico. Mentre l'auto da corsa restaurata prende di nuovo la strada, porta con sé non solo la storia del suo trionfo, ma anche il legame indissolubile tra passato e futuro che Mercedes-Benz continua a coltivare con orgoglio.