Rete Tim, tavolo in corso tra Cdp, Kkr e Mef: a Palazzo Chigi nuovo round

Rete Tim, continuano il tavolo di lavoro a Palazzo Chigi con Kkr e

Le parti continuano a parlarsi e a Palazzo Chigi è in corso un tavolo tra Kkr, Cdp e Ministero dell’economia per discutere della rete di Tim. Il tutto alla vigilia di un Cda dell’ex Telecom che potrebbe diventare fondamentale per il futuro dell’ex monopolista.

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.It il governo, che ha chiesto una proroga dell'offerta degli americani, sta valutando le varie ipotesi. Tra queste c'è anche quella di una compartecipazione tra Kkr e lo Stato sul modello di Terna, con la governance in mano a Cdp o ad altro veicolo pubblico e la parte operativa in mano a Kkr. L’offerta di cui si ha notizia è di 27 miliardi complessivi tra investimenti e cash.

Per quanto riguarda Vivendi, a quanto risulta ad Affari non ci sarebbe la volontà di abbandonare la valutazione complessiva di 31 miliardi. Voci confermano che l’incontro si è svolto in un clima di grande collaborazione. Può essere l’inizio di una nuova era?