Rete unica Netco-Open Fiber, Scannapieco: “Il tema va affrontato”

Netco-Open Fiber, Scannapieco (Cdp): "Se ci sono opportunità di razionalizzare e semplificare le cose, penso sia un bene per tutto il Paese”

Nessun contatto con Kkr in questi giorni ma la possibile combinazione tra Netco, l'infrastruttura di rete di Tim, e Open Fiber è un tema "che dovremmo affrontare in una seconda fase": "Continuiamo a ritenere che sull'assetto industriale complessivo ci sia possibilità di miglioramento". Lo ha detto Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cdp, sulla possibile aggregazione tra le due società infrastrutturali anche alla luce del via libera Ue all'acquisto di NetCo da parte del fondo Usa.

"Se c'e' una struttura industriale inefficiente perché ci sono duplicazioni di costi e ci sono opportunità di razionalizzare e semplificare le cose, penso sia un bene per tutto il Paese - ha spiegato - sia per la competitività, ovvero dotare tutto il Paese di una infrastruttura digitale, sia per le aziende perché possono investire in maniera più efficiente. Continuiamo a ritenere che sull'assetto industriale complessivo ci sia possibilità di miglioramento".

Se è vero che Scannapieco ritiene che l’integrazione è un tema da affrontare in una seconda fase, il closing dell’operazione Netco è atteso entro l’estate potrebbe chiudersi prima del previsto.