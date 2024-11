Roche punta sulle terapie CAR-T, acquisita Poseida Therapeutics. Accordo da 1,5 miliardi di dollari

Roche, acquisita Poseida Therapeutics. Accordo da 1,5 miliardi di dollari

Roche ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire la società biofarmaceutica americana Poseida Therapeutics, specializzata in terapie CAR-T derivanti da donatori, per una cifra che potrebbe arrivare a 1,5 miliardi di dollari.

Al completamento dell'acquisizione, Roche pagherà 9 dollari per ogni azione in contanti, per un importo complessivo di 1 miliardo di dollari, e un ulteriore pagamento tramite un diritto di valore contingente (CVR) fino a 4 dollari per azione.

Questo prezzo all'acquisto riflette un incremento del 215% rispetto al valore di chiusura delle azioni di Poseida al 25 novembre. Questo accordo, che ha ricevuto l'approvazione unanime dei consigli di amministrazione di entrambe le aziende, estende una collaborazione iniziata nel 2022, focalizzata sullo sviluppo di terapie CAR-T pronte all'uso per trattare neoplasie ematologiche. Si prevede che la transazione sarà finalizzata nel primo trimestre del 2025.