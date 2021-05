Trussardi, nuovo duo alla direzione creativa

Trussardi lancia un nuovo duo alla direzione creativa. La maison italiana ha appena annunciato la nomina di Serhat Işık e Benjamin A. Huseby. Il duo di direttori creativi guiderà sotto un’unica label Trussardi e supervisionerà in toto gli aspetti riguardanti l’immagine e il branding. Gli stilisti debutteranno con la collezione autunno/inverno 2021-22. La nuova direzione creativa si focalizza su look streetwear, inclusività e sostenibilità. Benjamin Alexander Huseby, artista norvegese-pakistano, e Serhat Isik, stilista turco-tedesco, sono conosciuti per il loro marchio Gmbh, fondato a Berlino nel 2016, che ha sensibilizzato e focalizzato il fashion verso tematiche d’inclusività e responsabilità sociale.

“Trussardi si distingue per il suo heritage e per il suo enorme potenziale. Siamo stati attratti dalla possibilità di dar vita ad una nuova era”, hanno dichiarato, riporta Pambianco News, i creativi in una nota. “Serhat e Benjamin – ha aggiunto Suhl – daranno una visione forte e distintiva a Trussardi. L’intero team ed io siamo molto contenti di intraprendere questo nuovo percorso con loro; con l’obiettivo di offrire al mercato un’esperienza di lifestyle moderno e responsabile”.