Sabatini eletto al Forum delle Camere dell'Adriatico e dello Ionio per rilanciare la politica economica dell'Unione Europea

Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche, è stato nominato a Budva in Montenegro, Presidente del Forum delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dello Ionio, rete transnazionale, senza scopo di lucro, che unisce gli enti camerali appartenenti ai Paesi della Regione Adriatico Ionica: Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, Slovenia.

Il Forum, riconosciuto dal Consiglio dell'UE come Strategia Macroregionale Europea (EUSAIR) come le Regioni Baltica e Danubio, affianca gli Organismi sovranazionali nel supporto alle politiche economiche. "E' un'occasione preziosa per un Ente come il nostro poter essere parte attiva in un percorso di accompagnamento di queste comunità economiche dentro la Ue, è doveroso e porta benefici per tutti: dalla collaborazione nascono opportunità per tutti, si saldano legami, tra imprese e territori", ha dichiarato Sabatini.

"Centrare, concretizzare e coinvolgere" saranno le parole chiave della presidenza marchigiana che opererà da un lato per la crescita delle relazioni tra sistemi: istituzionali, imprenditoriali (nell'area ci sono circa 4 milioni di imprese), formativi, dall'altro per una crescita green (transizione ecologica e digitale dell'economia circolare, turismo green, biodiversità marina) e delle connessioni, il che vuol dire trasferimento tecnologico, trasporti marittimi, connessioni intermodali hinterland, reti energia, nautica.

Tra i progetti pilota congiunti quello denominato Western-BALKANship finanziato dal Ministero degli Esteri italiano tramite l'iniziativa Adriatico Ionica, e vede coinvolti il Forum e UniAdrion per erogare 50 tirocini curriculari (della durata di 3 mesi) per studenti dell'area. I tirocini saranno organizzati sulla falsariga de lmodello Erasmus+. Gli studenti delle università coinvolte potranno scegliere fra una lista di imprese selezionate e svolgere un tirocinio della durata di 3 mesi.