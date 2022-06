Saint Moritz si riveste di lusso: in arrivo un nuovo hotel a 5 stelle

Saint Moritz torna ad indossare abiti di lusso e dopo un secolo annuncia l'apertura di un albergo a 5 stelle

La nota località turistica svizzera annuncia l'apertura di una nuova struttura, tutta all'insegna del lusso: dopo un secolo a Saint Moritz sceglie di rinnovarsi con l'arrivo di un albergo a 5 stelle. Si chiamerà Grace La Margna St. Moritz e sarà pronto per la fine del 2022: l’inaugurazione infatti è prevista per i primi giorni di dicembre.

“Vogliamo colmare un vuoto, ha raccontato il general manager David Frei, proponendo un albergo di lusso ma allo stesso tempo dall’anima giovane e informale. Che proprio per questo sarà aperto 365 giorni all’anno e non chiederà particolari dress code: stiamo completando una struttura che vuole interpretare i concetti di charme ed eleganza in chiave moderna. Essendo aperta davvero a tutti, anche alle famiglie con bambini”.

La Margna Wing e Grace Wing saranno i due edifici che andranno a formare il Grace La Margna hotel. Il primo, spiega Pambianco, è quello del "vecchio albergo La Margna, inaugurato per la prima volta nel 1906, ma ora completamente ristrutturato, mantenendo le linee architettoniche Art Nouveau che lo rendono unico". Il secondo "è stato costruito ex novo, vicino al primo storico edificio e a pochi passi dalla stazione ferroviaria del mitico Trenino Rosso del Bernina".

“Non abbiamo intenzione di realizzare un hotel di lusso uguale agli altri: il nostro obiettivo è quello di diventare il primo Luxury Lifestyle & Boutique Hotel di St. Moritz per offrire un prodotto senza concorrenti", ha spiegato David Frei. L’idea è quella di "invitare i nostri ospiti a vivere la bellissima regione elvetica dell’Engadina in ogni sua sfaccettatura, stimolando tutti i loro sensi grazie ad un servizio attento e personale, in grado di farli sentire a casa. Miriamo a offrire un tipo di accoglienza inedita in città, sorprendendo i nostri clienti, anticipando e soddisfacendo ogni loro esigenza”, ha concluso il general manager.