Saipem, Puliti rimane al suo posto. Serafin presidente. Le liste di Eni-Cdp

Saipem, le liste di Eni-Cdp per il rinnovo del Cda

Il tempo dei rinnovi è agli sgoccioli. Per la partita del Cda di Saipem, Eni e Cdp Equity – azionisti di maggioranza rispettivamente del 31,19% e del 12,2% delle quote – entrano in campo presentando le liste con i propri candidati.

All’assemblea del prossimo 14 maggio, sarà proposta la lista congiunta che vede la riconferma di Alessandro Puliti, attuale Amministratore delegato (ex Eni), subentrato nell'azienda di servizi per l'industria energetica nel 2022.

Nel ruolo di Presidente, invece, viene proposta Elisabetta Serafin, dal 2011 segretaria generale del Senato. Come scrive Milano Finanza, completano la lista per il Consiglio di amministrazione Francesca Mariotti, Mariano Mossa, Francesca Scaglia e Paolo Sias. Tra i consiglieri uscenti c’è Davide Manunta, head of equity investments & portfolio management di Cdp.

Infine, Eni e Cdp Equity sottoporranno all’assemblea anche la conferma delle attuali retribuzioni degli amministratori, 60mila euro annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica.