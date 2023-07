Salario minimo, Boeri sbugiarda Schlein: "Con 9€ aumenterà la disoccupazione"

Salario minimo, Boeri avverte le opposizioni: "Calcoli sbagliati"

L'opposizione (escluso Renzi) ha trovato un accordo sul salario minimo. Il Pd a guida Schlein ha spinto per far accettare anche agli altri partiti la cifra di 9 € all'ora. Ma da Tito Boeri, ex presidente dell'Inps arriva un avvertimento alla segretaria dei dem: "La cifra non va stabilita a caso, è molto rischioso". Boeri argomenta il suo pensiero in una lettera a Repubblica. Il problema centrale - scrive Boeri - è stabilire il livello di questo salario minimo. È una scelta complessa che non può che essere fatta sulla base di dati approfonditi. Se il salario minimo è troppo basso è del tutto inutile mentre se è troppo alto rischia di far aumentare la povertà spingendo molti lavoratori verso la disoccupazione o il lavoro nero. Bene dunque che questa scelta venga fatta in modo ponderato. La legge sul salario minimo dovrebbe prevedere, come di norma avviene negli altri Paesi, l’istituzione di una commissione sui bassi salari, con tecnici indipendenti ed esperti nominati dalle parti sociali, che formuli proposte al Parlamento sul livello appropriato del salario minimo, sulla base di riscontri oggettivi sul nostro mercato del lavoro.