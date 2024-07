Satispay si lancia nel mondo degli investimenti, Sim in arrivo: cosa offrirà

Alberto Dalmasso Co-founder, CEO at Satispay

Satispay, Sim in arrivo: la fintech made in Italy si lancia nel mondo degli investimenti

Satispay sta preparando il terreno per facilitare ai suoi utenti l'accesso al mondo degli investimenti. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, l'azienda italiana, sotto la guida del CEO e co-fondatore Alberto Dalmasso, ha iniziato le procedure a Lussemburgo per ottenere le autorizzazioni necessarie che permetteranno agli utenti di sottoscrivere prodotti di investimento direttamente attraverso l'app.

A questo scopo, il gruppo ha istituito in aprile una nuova entità, chiamata Satispay Invest, con sede nel Granducato, che sarà sottoposta al controllo della casa madre Satispay spa.

Processo e piani futuri

Il processo di autorizzazione è ancora in corso e l'azienda è attualmente impegnata nella selezione dei prodotti di investimento più adeguati per i suoi clienti. Satispay sta esplorando il mercato e negoziando con potenziali partner, decidendo di non limitarsi a partnership esclusive, ma di selezionare con cura i prodotti finanziari da proporre gradualmente.

Una data precisa per il lancio di questa nuova funzionalità non è stata ancora stabilita, ma la direzione aziendale prevede di introdurre i primi prodotti tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. La strategia include inizialmente prodotti a rendimento fisso, per poi ampliare l'offerta con opzioni che presentano potenziali rendimenti (e rischi) maggiori, rispondendo anche alle richieste e preferenze espresse dai clienti.