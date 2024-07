Ricca asta di Titoli di Stato: in arrivo Bot per 8 mld e Btp per 8,5 mld

Titoli di Stato: all'asta Bot e Btp per un totale di 16,5 Miliardi di Euro

Dopo aver collocato 4,5 miliardi di euro di Bot nell’asta del 26 giugno scorso, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato l’emissione per il 10 luglio 2024 di ulteriori BOT a 12 mesi, con il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione, per un importo complessivo offerto fino a 8 miliardi di euro. Le prenotazioni da parte del pubblico possono essere effettuate entro il 9 luglio 2024, mentre la presentazione delle domande in asta è consentita entro le ore 11:00 del 10 luglio 2024

Il risultato elettorale in Francia ha aperto uno scenario sostanzialmente positivo sui mercati. È stata evitata una maggioranza populista, che avrebbe potuto causare instabilità fiscale e volatilità. Di conseguenza, come riporta Milano Finanza, il rendimento del Btp a 10 anni è rimasto sotto il 4% (al 3,8%), con uno spread in calo rispetto al Bund, attestandosi a 135,2 punti base (mentre per i titoli francesi è a 60 punti con un rendimento del 3,16%).

C'è molta attesa per il 15 luglio, quando la Banca d'Italia pubblicherà i dati sul debito pubblico italiano di maggio. Mazziero Research prevede una crescita di 15 miliardi rispetto ad aprile, portando il debito a 2.906 miliardi, con un ulteriore aumento nei due mesi successivi fino a raggiungere i 2.950-2.960 miliardi a giugno e chiudere l'anno tra 2.940 e 2.991 miliardi.

Nel frattempo, nell'asta dell'11 luglio il Tesoro offrirà Btp con scadenze di 3, 5, 7, 10 e 20 anni per un massimo di 8,5 miliardi di euro. Infine, il 12 luglio è atteso il giudizio di Scope Ratings sull’Italia, attualmente valutata BBB+ con outlook stabile, l'ultimo pronunciamento delle agenzie di rating per questa tornata estiva.