Scadenze fiscali 2021, valanga da 160 obblighi in arrivo: ecco quali

Scadenze fiscali 2021, 160 obblighi presto da saldare: oltre quelle "ordinarie" ecco le novità

In quest'estate rovente, il caldo record non tocca solo le nostre coste, ma si abbatte anche sui contribuenti e i professionisti che li assistono: dalla giornata di oggi in poi milioni di italiani dovranno fare i conti con la mole di adempimenti fiscali in arrivo. E le relative novità.

Oltre alle classiche scadenze ordinarie infatti, come l'Esterometro, la comunicazione dei dati delle fatture emesse o ricevute da chi risiede fuori dal territorio italiano, o il rimborso-compensansazione dei crediti Iva per il secondo trimestre dell'anno, si aggiungono delle new entry. Prima fra tutte, entro la fine del mese, ricorda l'Ansa, sarà necessario inviare all'Agenzia delle Entrate i dati concernenti le vendite di beni soggetti ad Iva a distanza, tramite piattaforme digitali.

Scadenze fiscali 2021, Ungdcec: "Nella prossima riforma occorre revisionare il calendario"

Ma in concreto, a quanto ammontano le scadenze fiscali 2021 in arrivo? Il sindacato dei giovani dottori commercialisti (Ungdcec) aveva dichiarato: "Entro la fine del mese ci troveremo ad affrontaer ben 163 adempimenti fiscali". Una situazione al limite dell'assurdo, secondo il presidente Matteo De Lise. "Questi numeri dimostrano come nella prossima riforma del fisco occorra procedere ad una revisione anche del calendario delle scadenze". Sulla stessa scia anche il consigliere nazionale dei commercialisti Maurizio Postal, "il quadro è già sconvolto dai provvedimenti emergenziali adottati per contrastare gli effetti della pandemia, eppure gli obblighi continuano ad aumentare", ha detto all'Ansa Postal. Ribadendo come il concetto di “gradualità” sia "fondamentale", sia per l'amministrazione finanziaria, sia per il contribuente".

Scadenze fiscali 2021, si inizia con accise, assicurazioni, liquidazione e Iva

Ma tornando alle scadenze fiscali 2021, entriamo nel dettaglio: secondo quanto riporta l'Ansa a dare il via libera ai pagamenti saranno le accise, l'imposta sulle assicurazioni, la liquidazione ed l'Iva mensile di luglio 2021 e del secondo trimestre 2021. Ma non solo. Anche il pagamento delle ritenute operate a luglio relative ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati. Senza dimenticare le addizionali comunali, provinciali e regionali all'Irpef dei lavoratori dipendenti, e la contribuzione previdenziale Inps, per commercianti-artigiani, dipendenti ed iscritti alla gestione separata.

Scadenze fiscali settembre 2021, proroga delle imposte sui redditi

Proroga delle imposte sui redditi, saldo e primo acconto per persone fisiche, società di persone e di capitali: il 15 settembre sarà il giorno dello slittamento di tale misure, secondo quanto stabilito dal Decreto Sostegno bis. Invece, rircorda sempre Maurizio Postal, a non essere invariato è il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per chi intende avvalersi del contributo a fondo perduto "perequativo": la data stabilita, chiosa l'Ansa, è il 10 settembre. Data non condivisa dai commercialisti che hanno più volte invocato il rinvio al 31 ottobre per le "notevoli complessità" dell'obbligo.