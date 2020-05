Scontro sul bazooka franco-tedesco. Piazza Affari peggiore in Europa

PIazza Affari chiude in netto ribasso, pur se con una limatura delle perdite sul finale di seduta. L'indice Ftse-Mib sigla un meno 2,11%, il calo più forte tra le Borse europee. Dopo il super rally di lunedì, pesano infatti le preoccupazioni subentrate in mattinata per l'effettiva implementazione del bazooka da 500 miliardi proposto da Francia e Germania: il ministro dell'Economia transalpina Le Maire, al proposito, entrando all'Ecofin ha dichiarato che servira' una battaglia per superare l'opposizione dei Paesi nordici e dell'Austria.

Il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,11% nonostante un indice Zew sulla fiducia degli investitori tedeschi sopra le aspettative e un andamento di Wall Street contrastato. Fra i titoli a maggior capitalizzazione, nel primo giorno in cui sono caduti i divieti sulle vendite allo scoperto, sono appena tre quelli positivi: si tratta di Buzzi, Exor (+2,21%) ed Enel (+1,22%). Scivolano i bancari con forti vendite su Banco Bpm che cala del 7,31%; male gli industriali con forti cali nell'auto (Fca - 4,53%, Pirelli -5,84%) che negli altri comparti (Prysmian - 4,88%). Fra i farmaceutici brusca frenata per Recordati, che perde oltre l'8%; anche Tim, dopo la trimestrale presentata ieri, perde l'8,63%. Maglia nera a Tenaris: - 8,9%.

Anche lo spread BTp/Bund chiude giù. Dopo il calo di lunedì, secondo quanto riporta Radiocor, lo spread ha consolidato la performance positiva e a fine seduta il differenziale tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco e' indicato a 214 punti dai 222 punti del finale della vigilia. Flessione anche per il rendimento del BTp decennale banchmark che ha terminato all'1,68% dall'1,74% del riferimento della vigilia.