Se l'inserzione è a pagamento, Google Ads è responsabile del contenuto

Se l'inserzione è a pagamento, Google è responsabile del contenuto

Cambia tutto per Google Ads. La sentenza n. 4277 del 13 maggio 2024 del Consiglio di Stato ha condannato Google per la violazione del divieto di pubblicità del gioco d’azzardo in Italia.

Questa decisione segna un importante precedente nel contrasto ai contenuti illegali online e sottolinea la responsabilità dei grandi attori del web nel prevenire la diffusione di tali contenuti. In sintesi, ora, se l'inserzione è a pagamento, Google è responsabile del contenuto.

Con un interessante ed esplicativo post su LinkedIn, il Commissario dell’AgCom Massimiliano Capitanio, ha approfondito la questione spiegandone i dettagli.