Silvio Berlusconi in intensiva, salgono le azioni Mediaset: successione e Opa

Silvio Berlusconi e le sue azioni: tra speculazioni e successione

Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva agita inevitabilmente i mercati. Nella giornata di ieri in Borsa è stata una giornata di continui rialzi delle azioni del gruppo Mediaset. Come notano alcuni gestori, c’è un motivo per cui sono state le azioni Mfe ad aver registrato la performance migliore. Il rally sarebbe da imputare a un «appeal speculativo» dei titoli. Secondo il quotidiano economico Mf il mercato non esclude che la famiglia possa considerare anche un'ipotesi di vendita di Mfe nel caso dovesse venire a mancare l’ex premier. Si tratta di un’ipotesi ad oggi remota. Che però ha risvegliato il mercato. E il dettaglio lo si nota dalla crescita diversa dei due tipi di azioni di Mfe. Che sono collegate ai diritti di voto in assemblea.

Quelle di tipo A, che garantiscono un diritto di voto per ciascun titolo, sono cresciute meno di quelle di tipo B, che ne garantiscono dieci. Le azioni Media for Europe (ex Mediaset) di categoria A hanno guadagnato il 3,51%, le Mfe di categoria B il 4,54%. In rialzo contenuto (+0,7%) anche l'altra quotata del settore editoriale in portafoglio a Fininvest, Mondadori. Debole invece come tutto il comparto bancario Banca Mediolanum (-0,7%) in cui la holding della famiglia Berlusconi detiene il 30% circa.