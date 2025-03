Sinner, il suo nuovo manager Alex Vittur è un vecchio socio in affari. Non solo tennis, a legarli è anche il business

Sinner, il suo nuovo manager Alex Vittur è un vecchio socio in affari

Nuovo agente e vecchio socio in affari. Questi è il quarantenne altoatesino Alex Vittur, classe 1984, che la star del tennis Jannik Sinner ha scelto come suo nuovo agente unico da ieri, sostituendo l’agente storico del campione, Lawrence Frankopan.

Si chiama Avima srl la società di Vittur, che è stato un ex tennista (miglior classifica numero 605 al mondo), ha sede nel comune di Brunico e ha come oggetto “il management, la consulenza e commercializzazione di carriera per persone fisiche e organizzazioni di ogni tipo nei settori dello sport, eventi, media e moda nonché asset management e capital management”.

Della società Vittur è amministratore e socio unico ma c’è da dire che il nuovo agente di Sinner ricopre altre cariche importanti: infatti è consigliere d’amministrazione di Kronplatz Holding (KH), società che gestisce il comprensorio sciistico e la funivia di Plan de Corones e di cui detiene anche una piccola quota (0,21%). Inoltre è vicepresidente di Funivia Plan de Corones srl e consigliere d’amministrazione di Kronplatz Mobility, entrambe controllate da KH.

Il legame societario di Vittur con Sinner passa dal mattone fra l’Italia e Monte Carlo. Vittur infatti è stato designato come rappresentante proprio dalla Avima, in quanto questa società è accomandataria e amministratrice della società immobiliare Foxera Re Com, costituita nel 2023. Avima ha il 99% di quest’azienda di cui il restante 1% è della società accomandante, la monegasca Foxera Monaco, di proprietà appunto di Sinner.