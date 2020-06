Snam, Alverà alla CNN: “La rivoluzione dell’idrogeno è già in corso”

La CNN dà spazio alla sperimentazione sull’idrogeno di Snam in Campania

L’emittente televisiva americana ha dedicato ieri un servizio alla sfida lanciata dall’azienda italiana di infrastrutture energetiche, guidata dall’amministratore delegato Marco Alverà, per contrastare i cambiamenti climatici: puntare sull’idrogeno come vettore energetico pulito iniziando dalla sua immissione nella rete del gas esistente.

Il servizio si focalizza sul pastificio Orogiallo di Contursi Terme, in provincia di Salerno, che nel 2019 – per la prima volta in Europa – ha ricevuto una fornitura mista di idrogeno e gas naturale dalle infrastrutture Snam. Il test è iniziato con il 5% di idrogeno ed è stato poi ripetuto al 10%, un quantitativo che – ricorda il servizio – consentirebbe di ridurre di 5 milioni di tonnellate annue le emissioni di anidride carbonica in atmosfera. “La rivoluzione dell’idrogeno è già in corso – ha dichiarato Alverà alla CNN – e può dare impulso al Green Deal”.

L’idrogeno verde, prodotto da solare ed eolico tramite l’elettrolisi e senza emissioni di CO2, può essere usato per alimentare la produzione industriale e i veicoli e per stoccare energia rinnovabile. Questa soluzione è sempre più all’attenzione dei governi, che stanno annunciando nuovi progetti nell’idrogeno verde. In tema di idrogeno, Snam ha avviato lo scorso anno una business unit dedicata e sta collaborando con Rina su varie applicazioni industriali e con Alstom sui trasporti ferroviari.

Il servizio su CNN.com: https://edition.cnn.com/videos/business/2020/06/29/green-hydrogen-energy-gec.cnn-business/video/playlists/stories-worth-watching/