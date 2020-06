Cdp, Snam: Bedin designato alla carica di presidente del Cda

Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) comunica che Nicola Bedin e' stato designato oggi candidato alla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Snam Spa. La proposta sara' presentata all'Assemblea degli azionisti della societa', convocata per il 18 giugno 2020.

La designazione fa seguito alle recenti dimissioni dell'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Dal Fabbro. La nomina sara' proposta da Cdp Reti Spa (ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del Testo Unico della Finanza), societa' controllata da CDP e azionista diretta di Snam con una partecipazione pari al 31,038% del capitale sociale. Nicola Bedin, laureato in economia aziendale all'Universita' Bocconi di Milano, ha iniziato la sua carriera in Mediobanca ed e' stato amministratore non esecutivo di Italgas, dove ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato Sostenibilita' e membro del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate. Manager e imprenditore, e' stato, fra l'altro, Amministratore Delegato del Gruppo Ospedaliero San Donato, nell'ambito del quale ha guidato il risanamento e il rilancio dell'Ospedale San Raffaele.