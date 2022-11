Snam, la transizione traina i ricavi: balzo del 10,3%, utile oltre 900mln

Snam, i ricavi totali del gruppo ammontano a 2,4 miliardi

Il colosso energetico Snam guidato da Stefano Venier ha archiviato i primi nove mesi dell'anno con un utile netto adjusted di gruppo a 932 milioni di euro (-0,6%), in linea con le attese, per effetto della solidità del business delle infrastrutture gas e della positiva performance delle società partecipate.

Il gruppo ha spiegato che i ricavi totali ammontano a 2,4 miliardi di euro, in crescita del 10,3% rispetto ai primi nove mesi del 2021. I ricavi totali, al netto degli energy costs, ammontano a 2,4 miliardi di euro, in aumento di 224 milioni di euro (+10,3%) rispetto ai primi nove mesi del 2021.

Crescono i ricavi dei business della transizione energetica (+219 milioni di euro; +89,4%), principalmente per lo sviluppo dell’efficienza energetica, in particolare in ambito residenziale. Con riferimento al business delle infrastrutture gas, i ricavi aumentano di 5 milioni di euro per effetto della realizzazione degli investimenti programmati e dell’offerta di servizi “output-based”, oltre che da effetti positivi one-off. La riduzione del Wacc ha inciso per 95 milioni di euro, di cui -76 milioni relativi al trasporto. I ricavi regolati, al netto degli energy costs, ammontano a 1,871 miliardi di euro, in riduzione di 40 milioni di euro (-2,1%) rispetto ai primi nove mesi del 2021.