SpaceX, il mito che si schianta nello spazio

SpaceX, i conti non tornano: il mito di Elon Musk che si schianta nello spazio

Elon Musk è il moderno re Mida al contrario: ogni cosa che tocca rischia di trasformarsi in polvere, altro che oro. Dopo il caos su Twitter—ora X, ma nessuno lo chiama così—e le perdite galoppanti di Tesla, ecco SpaceX che fatica a rimanere sulla rotta. Certo, l’uomo più ricco del mondo è abile a vendere sogni: colonizzare Marte, Internet spaziale per tutti, razzi riutilizzabili come taxi cosmici. Ma poi arrivano i bilanci, e la realtà è ben meno spettacolare.

SpaceX è un’azienda che brucia miliardi più velocemente di quanto un Falcon 9 lasci l’atmosfera. Gli investitori, per ora, stanno al gioco, ma fino a quando? Il satellite Starlink avrebbe dovuto rivoluzionare le telecomunicazioni, e invece è un progetto che naviga in perdita. I lanci record sono impressionanti, sì, ma a quale costo? E i ritardi cronici della Starship, il razzo “miracoloso” che Musk promette da anni, hanno il sapore dell’ennesima promessa non mantenuta.

Il problema di Musk è che confonde genialità con onnipotenza. È bravo a polarizzare l’opinione pubblica, a vendersi come visionario. Ma un’azienda non vive di hype: vive di profitti. E SpaceX, dietro la facciata di tecnologie rivoluzionarie, sta rischiando di diventare l’ennesimo simbolo di un capitalismo gonfiato, dove i numeri contano meno delle narrazioni.

La domanda è: quanto durerà questa corsa prima che la gravità, economica più che fisica, riporti tutto a terra? E se alla fine la vera missione impossibile non fosse arrivare su Marte, ma far quadrare i conti qui sulla Terra?