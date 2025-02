Tim, arriva l'offerta vincolante per Sparkle: Mef e Retelit mettono sul tavolo 700 milioni di euro

Tim, c'è l'offerta Mef-Retelit per Sparkle

E' stata recapitata oggi sul tavolo di Tim l'offerta di Mef e Retelit per Sparkle. E' quanto si apprende da fonti. L'offerta vincolante è pari a 700 milioni di euro totali. Il Cda di Telecom si riunirà domani per l'esame dei conti 2024 e l'approvazione dell'aggiornamento del piano strategico, che saranno poi presentati giovedì.

Sarà dunque anche l'occasione per un primo esame dell'offerta del Tesoro insieme con Retelit, controllata di Asterion Industrial Partners, per la società di cavi sottomarini. L'offerta odierna è uguale alla precedente, viene spiegato, ma non è più subject to financing. Il Mef e Retelit, controllata dal fondo Asterion, hanno aggiornato l'offerta presentata a Tim per la rete di Sparkle. Vengono offerti sempre 700 milioni di euro ma, secondo quanto filtra, verrebbero superati i problemi di finanziamento che hanno bloccato la trattativa in queste settimane.

Secondo quanto emerso sulla stampa nei giorni scorsi, il gruppo delle banche finanziatrici si sarebbe completato con l'arrivo di Intesa Sanpaolo a fianco di Ing, Banco Bpm e Mps. Il consiglio di amministrazione di Tim potrebbe valutare già domani la proposta per cedere la rete internazionale, quando è in programma il consiglio di amministrazione che ha all'ordine del giorno l'approvazione dei conti del 2024 e del Piano industriale 2025-2027.