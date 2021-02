Spread apre in calo a 89,7 con il governo Draghi

Apertura in calo per lo spread tra Btp decennali e omologhi bund tedeschi sotto i 90 punti a 89,7, conto i 91 punti della chiusura di venerdi'. Il rendimento dei titoli italiani si attesta allo 0,504%, dopo aver toccato venerdi' il nuovo minimo storico allo 0,426%.

Dopo il giuramento e il primo Cdm di sabato, il premier Mario Draghi e la sua squadra di ministri sono al lavoro sui prossimi dossier, da quello sanitario a quello economico. Per il neo presidente del Consiglio il prossimo appuntamento istituzionale e' mercoledi' per la fiducia al Senato, mentre oggi all'Eurogruppo debutta il ministro dell'Economia, Daniele Franco. La riunione si tiene in videoconferenza.