Stellantis: Gorlier a capo della divisione 'Parts and Services'

Pietro GORLIER è da oggi responsabile delle attività di Stellantis Parts and Services in tutto il mondo. Più recentemente, è stato Chief Operating Officer, Europa, Medio Oriente, Africa Region dell'ex Gruppo Fca e Global Head of Parts & Service (Mopar). Nel ruolo di Parts and Services, condivide la responsabilità con i marchi per la crescita di ricambi e servizi, consegna e assistenza clienti.

Pietro GORLIER ha assunto il ruolo di leadership Emea nel 2018 ed è stato nominato ex ceo di Fca Global Parts & Service nel 2009. Oltre a questo, è stato ceo di Magneti Marelli e Head of Network Development, concessionarie interne e Organizzazioni di Customer Service in Fca Italy e Cnh Global.