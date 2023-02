Stellantis, volano ricavi e utile: maxi premio da 2 miliardi per i dipendenti

Stellantis: nel 2022 ricavi netti +18% a 179,6 mld, utile netto +26% a 16,8 mld

Risultati record nel 2022 per Stellantis che ha chiuso il bilancio con ricavi netti pari a 179,6 mld, in crescita del 18%, utile netto in aumento del 26% a 16,8 mld e un utile operativo rettificato pari a 23,3 mld, crescita del 29%, con un margine del 13,0%, migliore rispetto all’obiettivo di superare il 12% al 2030.

Il flusso di casa Industriale netto è di 20,8 mld di euro, in aumento del 78%, corrente con l’obiettivo 2030 di superare i 20 mld di euro. Nel 2022, inoltre, i benefici di cassa sono stati pari a 7,1 mld dalle sinergie, in anticipo di due anni rispetto all’obiettivo di 5 mld su base annua. La situazione patrimoniale è definita "solida", con una liquidità industriale disponibile di 61,3 mld di euro.

Stellantis stima per il 2023 un margine di reddito operativo rettificato a doppia cifra e un free cash flow industriale positivo. Inoltre per quanto riguarda le previsioni industriali per l’anno in corso, il gruppo stima una crescita del 5% in Nord America, Europa, India e Asia Pacifico, in Medio Oriente e Africa, del 3% in Sud America e del 2% in Cina. Lo si legge nei dati del bilancio 2022 approvati oggi 22 febbraio dal cda.

Nel 2022 boom di vendite di auto elettriche: +41%

Nel 2022 le vendite globali di veicoli elettrici a batteria (Bev) di Stellantis hanno registrato un aumento del 41% per un totale di 288.000 veicoli. "Con una gamma di 23 Bev, sottolinea la nota, il portafoglio di veicoli elettrici sarà più che raddoppiato arrivando, entro la fine del 2024, a 47 modelli. L’obiettivo è quello di proporre più di 75 Bev a livello globale e registrare vendite di veicoli elettrici pari a 5 milioni entro il 2030".

Il marchio Jeep in particolare, prosegue la nota, ha svelato la prima parte della sua offerta Bev con il lancio di Jeep Avenger, il primo Suv Jeep completamente elettrico, eletto Auto dell’anno 2023. Inoltre, il brand ha presentato in anteprima le Jeep Recon e Wagoneer ‘S’ completamente elettriche e destinate al mercato nordamericano e ad altri importanti contesti globali. Il marchio Ram segue la scia, presentando a inizio mese l’attesissima nuova versione completamente elettrica di Ram 1500 Rev che sarà disponibile nel quarto trimestre del 2024.