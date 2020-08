Stretto, la Borsa scommette sul tunnel. Piano a Webuild. Mit al lavoro. Rumors

Il tunnel sottomarino nello Stretto di Messina? La Borsa ha già valutato positivamente il newsflow su Webuild, il colosso italiano delle costruzioni fondato da Pietro Salini che, con Fincantieri e Italferr, ha appena portato a termine la ricostruzione del viadotto sul Polcevera e che, in quanto aggiudicatario nel 2005 - tramite l’allora Impregilo - dell’appalto sul Ponte sullo Stretto di Messina attraverso il consorzio Eurolink (con Condotte e Cmc), secondo i rumors potrebbe essere il costruttore dell’opera avvenieristica annunciata ieri alla “Piazza” di Affaritaliani.it dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.





“Dobbiamo prima realizzare l'alta velocità di rete in tutta la Calabria e poi in Sicilia, ma dobbiamo porci il problema di questo collegamento (con la Sicilia, ndr). Ci sono miracoli di ingegneria, ne abbiamo realizzato uno a Genova. E' un ponte bellissimo. Sullo Stretto, dobbiamo pensare a un altro miracolo di ingegneria. Una struttura ecosostenibile, leggera, che tuteli l'ambiente, anche sottomarina. Perché no, tutte le ipotesi sono aperte”, ha spiegato ieri in Puglia Conte.



A Piazza Affari, le azioni del gruppo che può contare al momento su un portafoglio ordini di 33,9 miliardi di euro (14° nella classifica dei costruttori europei) chiudono la giornata a 1,093 euro portando a casa un guadagno dell'1,77%, sovraperformando un Footsie-Mib positivo dello 0,69%, ma durante la seduta ha toccato un massimo intraday a 1,109 con un rialzo di oltre tre punti percentuali. “Il titolo Webuild, che è sceso molto nelle ultime due settimane da 1,4 euro fino a 1,09 euro, ha sicuramente beneficiato delle dichiarazioni del premier sull’esecuzione di nuovi lavori pubblici che sono fra i principali catalyst del prezzo nell’investment case. Un prezzo che oggi risente anche dell’avvio dei lavori del primo lotto dell’alta velocità Verona-Padova”, spiega ad Affaritaliani.it un analista di un broker che per policy societaria preferisce non essere citato.





“Certo - aggiunge poi l’esperto - c’è da dire che siamo in Italia e del ponte di Messina se ne parla da anni. Quindi non darei subito gran peso a questa dichiarazione, ma sicuramente qualche investitore può aver preso fiducia”. Stretto di Messina Spa, la società pubblica che doveva occuparsi della realizzazione del Ponte e controllata dall’Anas (all’81,8% con la partecipazione anche di FS e delle Regioni Calabria e Sicilia) è stata costituita nel lontano 1981 e messa in liquidazione (richiesta della Corte dei Conti del 2016 ancora senza esecuzione) dopo oltre 30 anni dopo la decisione del 2013 del governo Monti di non realizzare più, per ragioni di sostenibilità finanziaria, il collegamento.

Un’opera spesso sinonimo di spreco senza fine di soldi pubblici, costata, fra tra assunzioni, consulenze, mantenimento di sedi distaccate, gettoni agli amministratori e progettazioni riviste di anno in anno, alle casse dello Stato già un miliardo di euro. Conto da aggiungere al costo originario del progetto di quasi 6 miliardi, cui si sommano 4 miliardi di opere compensative richieste dai territorio.



L’infrastruttura è tornata ora nel dibattito pubblico, sulla spinta agli investimenti data dalle prospettive del Recovery Fund europeo, preziose risorse comunitarie che, grazie alla partecipazione di Bruxelles, consentirebbero di superare le incognite del project financing che hanno sempre frenato l’avvio dei lavori dell’infrastruttura. Fonti del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture fanno sapere che sul tunnel fra la Calabria e la Sicilia è in corso un’analisi tecnica, attraverso una struttura ad hoc, di una proposta progettuale ricevuta dal Mit



Un progetto, la cui opera che potrebbe rientrare nel Corridoio Comunitario Berlino–Palermo (oggi Helsinki La Valletta) e che, dopo aver ricevuto il disco verde dallo stesso ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (azionista dell’Anas), riscuote consensi non solo nella maggioranza (oltre a Italia Viva, sono a favore sia Dario Franceschini sia Luigi Di Maio e il predecessore di Paola De Micheli al Mit Graziano Delrio), ma anche fra i governatori di centrodestra (nonostante l’opposizione nazionale) della Sicilia e della Calabria, Nello Musumeci e Jole Santelli.



Secondo le stime degli industriali siciliani e calabresi l’apertura del cantiere produrrebbe un aumento dell’occupazione (diretta e indotto) di circa 100 mila posti l’anno. Un contributo importante a quel mega-piano di rilancio che Conte sta disegnando per mettere a frutto gli oltre 200 miliardi del Recovery Fund e in cui "le infrastrutture, per tutto il Sud e la Sicilia” rivestono una parte importante.

@andreadeugeni