Supermercati, ecco il nuovo metodo "6 a 1" che fa risparmiare centinaia di euro. La spesa non fa più paura

Supermercati, il nuovo metodo americano che fa risparmiare centinaia di euro

Definire un budget chiaro e preparare un elenco di acquisti prima di recarsi al supermercato può tradursi in un risparmio considerevole, raggiungendo centinaia di euro all'anno. Nonostante un rallentamento della crescita inflazionistica, il costo della vita continua a pesare sulle famiglie italiane, che si trovano costrette a monitorare attentamente le proprie spese per bilanciare il budget mensile.

Le spese per alimenti e beni di prima necessità rappresentano una delle principali voci nel bilancio delle famiglie, e acquistare senza una lista precisa di prodotti e una limitazione di spesa può destabilizzare le finanze domestiche.

Incremento dei prezzi degli alimenti

Nonostante un calo nell'incidenza di spese per cibo, bevande, trasporti e bollette rispetto all'anno precedente, le statistiche Istat del 2023 indicano che queste categorie rappresentano il 56% della spesa media mensile delle famiglie, pari a 1.191 euro su un totale di 2.128 euro.

Di questa percentuale, 526 euro mensili sono destinati all'acquisto di alimenti e bevande analcoliche, con un sensibile aumento dei prezzi in tutte le categorie: i cibi pronti hanno visto un incremento del 15,5%, pari a 34 euro in più al mese, gli oli e i grassi del 12,9% (+17 euro), ortaggi e legumi del 12,2% (+69 euro), e i prodotti lattiero-caseari e le uova del 11,9% (+65 euro). La carne ha registrato un aumento del 6,7%, che si traduce in un aggravio di 111 euro mensili, rappresentando il 21% del totale della spesa.

Strategie di risparmio

Questi aumenti hanno spinto molte famiglie a rivedere le proprie abitudini di consumo, con il 31,5% delle famiglie che ha cercato di ridurre quantità o qualità del cibo acquistato rispetto al 2022. Creare una lista di prodotti da acquistare e stabilire un limite massimo di spesa è fondamentale per controllare i costi.

Preparazione della lista della spesa

Pianificare in anticipo gli acquisti aiuta a evitare decisioni impulsive basate sulla fame o sulla tentazione, soprattutto se si va a fare la spesa a stomaco vuoto. Una lista ben pianificata può anche difendere dai trucchi di marketing utilizzati dai supermercati per spingere prodotti specifici a seconda delle loro esigenze di vendita o di magazzino. È saggio controllare ciò che già si possiede in dispensa prima di creare l'elenco, per evitare sprechi.

Metodo 6 a 1

Il cuoco Will Coleman, celebre sui social per i suoi consigli su come risparmiare mantenendo un'alimentazione equilibrata, suggerisce il suo "metodo 6 a 1". Questo consiste nell'aggiungere al carrello 6 tipi di verdure, 5 frutti, 4 fonti di proteine (come carne, pesce, uova, legumi, formaggi), 3 amidi (come pasta, riso, pane), 2 salse o creme spalmabili e un prodotto extra, come un dolce o una bevanda alcolica, per mantenere la spesa settimanale sotto i 100 dollari (circa 90 euro).

L'importanza del budget

Seguire rigorosamente il budget e l'elenco degli acquisti prima di entrare nel supermercato è cruciale per non superare il limite di spesa previsto, nonostante i continui rincari. Monitorare le spese mensili, magari utilizzando un'app per la gestione del bilancio familiare, permette di identificare le aree in cui è possibile risparmiare, potenzialmente accumulando un notevole risparmio annuale.