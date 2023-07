Taglio del cuneo fiscale, stipendio più alto a luglio: chi ci guadagna

Taglio del cuneo fiscale, questo mese per milioni di lavoratori la busta paga sarà più cospicua

Lo stipendio di luglio arriverà tra pochi giorni e per molti lavoratori dipendenti sarà molto più sostanzioso rispetto al passato grazie al taglio del cuneo fiscale voluto dal governo Meloni con l'approvazion del decreto Lavoro. La misura diventerà infatti effettiva da luglio e resterà valida fino alla fine del 2023. Poi toccherà al Governo trovare le risorse per rendere il taglio strutturale nonostante le grandi difficoltà.

All'inizio dell'anno era in vigore un taglio del cuneo fiscale del 3% per i redditi da lavoro fino a 25mila euro all'anno e del 2% per guadagni tra 25mila e 35 mila euro. Dal primo luglio è scattato un incremento che ha portato il taglio al 7% per i redditi fino a 25mila euro e al 6% per quelli fino a 35mila euro. Ciò porta a un amento dello stipendio netto in busta paga da questo mese.

Taglio del cuneo fiscale, di quanto aumenta lo stipendio a luglio

L'aumento in busta paga dipende dalla retribuzione annua lorda del singolo dipendente ma grazie a un calcolo per fasce di reddito è possibile avere un'idea di quanto salirà lo stipendio a luglio: