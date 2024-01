Tasse 2024, stangata di inizio anno: quanto ci costerà

Tasse 2024, aumenta la cedolare secca sugli affitti brevi oltre all'IVA su diversi prodotti di prima necessità

Con la nuova legge di Bilancio è stato confermato anche per quest'anno il taglio del cuneo fiscale, oltre all'accorpamento dei primi due scaglioni dell'Irpef in un'unica aliquota al 23% per redditi fino a 28.000 euro. Detto questo però con il nuovo anno aumentano anche la lista delle tasse in crescita, proprio per finanziare la Manovra.

Nello specifico le tasse che aumenteranno nel 2024 sono:

tasse sugli affitti con la cedolare secca sugli affitti brevi che passa dal 21 al 26% con contratti non superiori ai 30 giorni ma solo sulla seconda abitazione locata in questo modo

che passa dal 21 al 26% con contratti non superiori ai 30 giorni ma solo sulla seconda abitazione locata in questo modo plusvalenza per il Superbonus . Se si vende un'immobile ristrutturato prima dei 5 anni dalla conclusione dei lavori si dovrà pagare una plusvalenza al 26% sulla differenza tra prezzo di vendita e di acquisto. Bisogna considerare anche un aumento dell'Imu da calcolare su un impunibile maggiore

. Se si vende un'immobile ristrutturato prima dei 5 anni dalla conclusione dei lavori si dovrà pagare una plusvalenza al 26% sulla differenza tra prezzo di vendita e di acquisto. Bisogna considerare anche un aumento dell'Imu da calcolare su un impunibile maggiore ritenute sui bonifici parlanti destinati a lavori per bonus edilizi che passa dall'8% all'11% dal primo marzo 2024

destinati a lavori per bonus edilizi che passa dall'8% all'11% dal primo marzo 2024 aumento dell'IVA su prodotti per l'infanzia e assorbenti dal 5 al 10%. Per i seggiolini per auto arriva al 22%. Aumenta anche il prezzo per tutti i prodotti a base di tabacco

su prodotti per l'infanzia e assorbenti dal 5 al 10%. Per i seggiolini per auto arriva al 22%. Aumenta anche il prezzo per tutti i prodotti a base di tabacco aumento delle tasse sui conti detenuti all'estero. L'aliquota per l'imposta delle attività finanziarie (Ivafe) potrebbe passare dal 2 per mille al 4 per mille. Tasse più alte anche per immmobile e terreni all'estero, che passano da 0,76% all’1,06%

Bisogna poi ricordare che il taglio del cuneo fiscale non comprende la tredicesima mensilità, che sembrerà quindi ancora più piccola.