Tassi su ed economia giù, la Fed in difficoltà vota la recessione

La Fed il sesto rialzo dei tassi da inizio anno: il commento

"Non ci sono state grandi sorprese nella decisione della Fed o nel suo segnale più ampio, con la dichiarazione che lascia aperta la possibilità di rallentare il ritmo della stretta. Il nuovo riferimento agli effetti ritardati della politica monetaria nel comunicato riflette la preoccupazione che l'economia non abbia ancora avvertito appieno l'impatto della significativa stretta che la Fed ha già attuato, con il rischio concreto di un eccessivo irrigidimento e di una recessione dell'economia. Il trucco della Fed consiste nel riconoscere queste preoccupazioni senza dare ai mercati il permesso di allentare la politica fiscale. Continuiamo a pensare che questo gioco di equilibri si rivelerà troppo difficile da gestire per la Fed e che è molto probabile che questo ciclo di inasprimento si concluda con una recessione".

*Senior Economist di Abrdn