Taylor Swift fa shopping sul lago di Como: la star è pronta a spendere 7 milioni per una casa

Taylor Swift alla ricerca della dimora perfetta sul lago di Como

Dopo i sold out a San Siro, Taylor Swift ha conquistato non solo il pubblico italiano ma anche il cuore del Lago di Como. Il tabloid "The Sun" ha lanciato lo scoop: la pop star sta seriamente considerando l'acquisto di una proprietà nella rinomata regione italiana, confermando così il suo amore per il Bel Paese.

Già prima e durante il tour a Milano, Taylor aveva fatto tappa al Grand Hotel Tremezzo insieme al suo compagno Travis Kelce, un soggiorno che ha rafforzato il legame della coppia con il lago più affascinante d'Italia. Ora, la cantante è alla ricerca della dimora perfetta, e le opzioni non mancano di certo.

La prima villa, situata nei pressi di Bellagio e valutata 3,2 milioni di dollari, offre oltre 500 metri quadri di eleganza pura, con quattro camere da letto e una vista mozzafiato. Una seconda opzione, a Menaggio, offre un'atmosfera più intima ma altrettanto affascinante, con un prezzo di 1,7 milioni di euro. Infine, la terza opzione, una villa da 7,4 milioni di dollari in una località segreta accessibile solo via lago, promette privacy totale e panorami che lasciano senza fiato.

Il legame di Taylor Swift con l'Italia non è solo un capriccio momentaneo ma una storia d'amore duratura viste che le sue origini italiane. D'altro canto con celebrità come George Clooney che hanno reso famoso il Lago di Como a livello globale, non sorprende che Taylor Swift abbia scelto questo luogo per cercare la sua oasi personale.