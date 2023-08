Terna, la Ceo Di Foggia chiama Beccali: nominato nuovo direttore delle finanze

Terna, Beccali nominato come nuovo Cfo

Francesco Beccali assume il ruolo di direttore delle finanze di Terna. Attualmente responsabile finanza della società, il Consiglio di amministrazione ha nominato Beccali come direttore amministrazione, finanza e controllo (Chief Financial Officer) del gruppo a partire dal primo settembre. A rivelarlo è la società.

Nato a Roma nel 1973 e laureato in economia e commercio, Francesco Beccali ha una lunga esperienza nel Gruppo Terna dove è entrato nel 2011 con il ruolo di responsabile finanza. In precedenza, ha lavorato in Bnp Paribas, in Bnl e in Cofiri, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità crescenti.

In Terna è stato anche consigliere di amministrazione di Crnogorski Elektroprenosni System (Cges), la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica del Montenegro.