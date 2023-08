Disney riprende fiato, video online e stretta sui prezzi trainano i conti

Disney riprende fiato grazie ai video online e alla stretta sui prezzi

Dopo dodici mesi difficili in cui le azioni Disney sono scese di oltre il 20%, oggi gli investitori hanno avuto un po' di tregua. Gli utili hanno battuto le aspettative e le perdite sono destinate a migliorare ancora, nonostante gli abbonati allo streaming siano stati più deboli del previsto.

L'amministratore delegato Bob Iger ha avuto il suo bel da fare nell'ultimo anno, ma i suoi sforzi per rendere l'azienda più efficiente stanno dando i loro frutti. Le operazioni di video online della Disney hanno ridotto la perdita a 512 milioni di dollari da oltre 1 miliardo di dollari di un anno fa, mentre le spese operative sono cresciute al ritmo più lento degli ultimi due anni.

La delusione per il calo del 7,5% della crescita degli abbonati a Disney+ è stata compensata da nuovi aumenti di prezzo su tutta la rete di streaming. Oltre all'aumento dei prezzi, Disney sta seguendo l'esempio di Netflix e sta dando un giro di vite alla condivisione delle password. Entrambi gli sforzi dell'azienda sono volti a rendere lo streaming redditizio entro il 2024.

È chiaro che Disney ha ancora molte sfide da affrontare. Ma la riduzione dei costi sta avendo gli effetti desiderati. Le previsioni indicano che le perdite del settore direct-to-consumer sono destinate a migliorare in concomitanza con questa solida relazione, il che farà crescere il sentiment degli investitori. Wall Street continuerà ad apprezzare la razionalizzazione delle imprese in questo contesto.

Non dimentichiamoci di The House of Mouse. I ricavi di Park and Experiences sono aumentati del 13%, superando le stime di Wall Street, e continuano a registrare uno slancio sostenuto nonostante l'incertezza economica. Quest'area dell'azienda è e sarà fondamentale per la redditività di quest’anno.

*Articolo a cura di Josh Gilbert, market analyst di eToro.