Disney Italia sempre più in rosso: ricavi giù e nuova ondata di esuberi

Disney Italia in rosso: tagli in arrivo per 66 dipendenti, il 27% della forza lavoro

Continua la crisi di Disney in Italia. E a farne le spese, oltre ai ricavi, ora anche i lavoratori. Come spiegato da ItaliaOggi, se a settembre 2022 i dipendenti del colosso sulla Penisola erano 222, a fine esercizio dell’anno scorso sono stati annunciati numerosi esuberi. Che vanno ad aggravare una situazione già compromessa. Si parla di tagli per 60 dipendenti, ovvero il 27% della forza lavoro.

Nonostante una tradizione di così lungo corso, infatti, il business in Italia sta diventando sempre più marginale e impersonale per la big statunitense, soprattutto dopo le recenti ristrutturazioni che hanno visto la chiusura di tutti i canali televisivi, di tutti i negozi fisici, e lo stop alla divisione Home entertainment.

E in effetti, come si legge nel bilancio di esercizio 2022, che termina al 30 settembre 2022, i ricavi direttamente connessi alle vendite di Walt Disney in Italia sono in calo costante: 288 milioni di euro nel 2019, e poi 229 milioni nel 2020, scesi a 199 milioni nel 2021 e a 187 milioni nel 2022. Rimane, comunque, una società sana, con 10,7 milioni di utili nel 2022 dopo i 13 milioni del 2021, ma si fa fatica a intravedere una strategia. E, soprattutto, il business di Disney+ non decolla: dai conti della società, i ricavi dell’over the top in Italia restano sotto i 100 milioni di euro all’anno.