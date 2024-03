Tesla, incendio doloso in uno stabilimento in Germania, ipotesi sabotaggio

Tesla, sabotata la gigafactory tedesca. "Danni a nove cifre"

Tesla ha interrotto la produzione nella sua fabbrica tedesca, unico stabilimento in Europa della casa automobilistica statunitense, dopo che ignoti avrebbero appiccato il fuoco alle linee dell'alta tensione nelle vicinanze, togliendo la corrente allo stabilimento. Lo hanno riferito l'azienda e le autorità. "Nelle prime ore del mattino si è verificata un'interruzione di corrente sulla rete pubblica, dovuta a un sospetto incendio doloso, che ha portato a un blocco della produzione", si legge in un comunicato dell'azienda.

Un "attacco alle forniture energetiche" che è stato rivendicato da un gruppo tedesco di estrema sinistra. "Oggi abbiamo sabotato Tesla", si legge in una lettera inviata dal Vulkangruppe che rivendica l'incendio ai tralicci elettrici nei pressi della fabbrica, scoppiato nelle prime ore delle giornata: peraltro l'interruzione alle forniture elettriche non ha colpito solo la fabbrica Tesla ma anche numerose famiglie nella regione.

Al momento la polizia è al lavoro su un "incendio doloso" mentre la Polizia Criminale di Stato ha avviato un'indagine. Il gruppo era già sospettato di aver già attaccato la rete elettrica del cantiere Tesla nel 2021: all'epoca, sul sito di attivisti di sinistra Indymedia.org Tesla era stata accusata di non essere né verde, né ecologica, né sociale. L'agenzia di intelligence del Land Brandeburgo, dove si trova la fabbrica, ha già segnalato come "negli ultimi anni estremisti di sinistra, noti come 'Gruppi Vulcano', hanno compiuto più volte attacchi incendiari" nell'area di Berlino.

Il produttore statunitense di auto elettriche Tesla ha stimato in "diverse centinaia di milioni di euro" i danni causati dall'interruzione della produzione nella sua fabbrica tedesca, presa di mira da un presunto atto di sabotaggio elettrico. "Questo rappresenta per noi un danno economico a nove cifre e al momento non abbiamo un'idea chiara di quando saremo in grado di riprendere la produzione", ha dichiarato alla stampa Andre' Thierig, direttore dello stabilimento vicino a Berlino.

"Questi o sono gli eco-terroristi più stupidi sulla Terra o sono burattini di coloro che non hanno buoni obiettivi ambientali". Lo ha scritto su X Elon Musk, commentando la notizia del sabotaggio in Germania contro la rete elettrica della sua gigafactory Tesla. "Interrompere la produzione di veicoli elettrici, piuttosto che di veicoli a combustibile fossile, è estremamente stupido", ha aggiunto Musk.

Il primo ministro del Land Brandeburgo, Dietmar Woidke, ha condannato con forza l'incendio sottolineando come "gli attacchi alle nostre infrastrutture critiche sono una forma di terrorismo". "Se il sospetto di attacco terroristico sarà confermato, il procuratore generale federale dovrà prendere in carico le indagini", ha detto Woidke.