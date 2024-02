Tesla, bloccata l'espansione della Gigafactory in Germania

Referendum locale boccia l'espansione di Tesla in Germania

I residenti della città di Gruenheide, nell'est della Germania, hanno votato massicciamente contro il piano di espansione proposto da Tesla per il suo impianto di assemblaggio europeo. Come riportato dal Financial Times, nel referendum locale tenutosi recentemente, il 65% dei votanti si è opposto al piano, che avrebbe comportato l'abbattimento di 100 ettari di foresta per fare spazio a una stazione ferroviaria, magazzini e un asilo nido.

Anche se il voto non ha valore legale vincolante, i consiglieri comunali hanno dichiarato che rispetteranno la volontà della comunità. Non è ancora chiaro se il piano di espansione sarà sottoposto nuovamente al consiglio comunale per l'approvazione o se sarà ritirato definitivamente.

D'altro canto, i politici locali, inclusa l'attuale amministrazione di Grünheide, hanno sempre sostenuto i piani di espansione di Tesla, concepita come un'opportunità per l'occupazione locale, con la possibilità di creare migliaia di posti di lavoro grazie alla costruzione di un enorme magazzino aggiuntivo e altre infrastrutture necessarie. Il progetto prevede un'espansione significativa dell'attuale stabilimento, che passerebbe da 3 a 4,7 chilometri quadrati.

Ma nonostante le promesse di nuovi posti di lavoro e il supporto politico, la comunità locale ha detto "no" al piano di espansione della GigaFactory.