Tim, su Fibercop è scontro in Agcom. Giomi: "Seri dubbi su rispetto Codice"

"La rete restera' proprieta' esclusiva del monopolista Tim"



"Nutro infatti seri dubbi sul fatto che l'offerta di Tim possa essere nella sostanza annoverata tra le forme di coinvestimento previste dall'art. 76 del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. Tale articolo mira da un lato a favorire, in un ambiente di concorrenza infrastrutturale, gli investimenti in reti ad altissima capacita' e, dall'altro, prevede una limitazione delle misure correttive a carico dell'operatore monopolista. Il coinvestimento di Tim, pero', consiste in una sorta di affitto di lungo periodo di grandi quantita' di linee agli operatori coinvestitori, che al termine del periodo di coinvestimento non risulteranno proprietari neppure di una linea. La rete, realizzata anche grazie al loro contributo, restera' proprieta' esclusiva del monopolista Tim".



Lo dichiara la Commissaria Agcom, Elisa Giomi. "Il 3 gennaio scorso - prosegue - il Consiglio dell'Autorita' ha deliberato a maggioranza di avviare una consultazione pubblica sull'offerta di coinvestimento di Tim per la realizzazione di una nuova rete in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali. Ho espresso voto contrario per ragioni di merito e per ragioni di metodo, che ritengo importante rendere pubbliche per promuovere una riflessione nell'interesse dell'istituzione, della sua indipendenza ed efficacia".

Secondo la Commissaria Giomi inoltre la deregolamentazione del monopolista a fronte di un'offerta di coinvestimento capace di attrarre investimenti in rete da parte di altri operatori e' un meccanismo di incentivazione che punta anche ad assicurare l'interesse pubblico e a questo proposito afferma: "Tale interesse qui consiste nella realizzazione di una rete tecnologicamente neutra e aperta, distribuita in modo capillare su tutto il territorio nazionale. E invece l'offerta di coinvestimento di Tim non va in questa direzione, non contribuisce alla copertura delle aree grigie, ne' allo sviluppo delle reti di 5G, certamente obiettivi strategici per il Paese".



Nel metodo le deliberazioni piu' importanti sul coinvestimento sono state prese dal Consiglio sulla base di una documentazione parziale e tuttavia spesso pari a centinaia di pagine, rese disponibili solo pochi giorni prima della riunione consiliare. "I rinvii che ho dunque richiesto - precisa la Commissaria - per poter esaminare tutta la documentazione istruttoria in tempi congrui e avanzare proposte migliorative dell'offerta di coinvestimento non sono, nella sostanza, mai stati concessi e le proposte sono state respinte senza motivazioni nel merito, come avvenuto nella riunione del 3 gennaio scorso". Dall'avvio dell'istruttoria del 31 marzo 2021 ad ora, agli operatori non e' mai stato reso noto l'iter procedimentale ne' e' stato consentito di esprimersi sulle proposte di modifica di AGCOM alle condizioni di coinvestimento di Tim.



La stessa consultazione pubblica appena avviata sottopone al mercato un solo quesito generico in luogo di domande incentrate sulle tematiche di maggior rilevanza, quali condizioni e forme di accesso al coinvestimento da parte di operatori con un grado di infrastrutturazione differenziato. Eppure, sono proprio queste tematiche ad influire maggiormente sulla copertura delle aree grigie, sullo sviluppo delle reti 5G e sui relativi finanziamenti pubblici. L'avvio della consultazione pubblica, peraltro, e' avvenuto, senza che il Consiglio fosse stato informato della richiesta di parere provenuta da Agcm (Antitrust) in merito agli impegni presentati dalla stessa Tim nell'ambito del procedimento per intesa restrittiva della concorrenza (impegni fortemente sovrapposti al dossier in esame presso Agcom).



Il Consiglio, inoltre, ha appreso solo il 3 gennaio della recente determina con cui gli Uffici hanno approvato l'offerta di servizi sulla tratta primaria della rete ottica di accesso, di cui Tim e' quasi monopolista, e che ha quindi un impatto potenzialmente rilevante sul coinvestimento. Ulteriore elemento del comunicato stampa dell'Autorita' del 3 gennaio scorso che merita approfondimento e' l'affermazione che le valutazioni dell'offerta di coinvestimento hanno riguardato la versione trasmessa da Tim il 22 dicembre 2021.



In realta' il Consiglio dell'Autorita' nella riunione del 3 gennaio ha avuto a disposizione una versione di testo consolidata da Tim datata 3 dicembre 2021, che sembrerebbe essere stata integralmente sostituita da un'ultima versione inviata da Tim il 10 dicembre 2021 sebbene quest'ultima versione non riporti tale data. Non e' chiaro quindi quale versione consolidata dell'offerta di coinvestimento di Tim sia stata oggetto di approvazione da parte dell'Autorita' il 3 gennaio scorso. "Auspico che la consultazione pubblica possa essere occasione per ripensare in modo costruttivo l'offerta di coinvestimento di Tim nell'interesse del mercato, dell'utenza e del bene pubblico" chiosa e conclude la commissaria Giomi.