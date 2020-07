Tim, Kkr stringe sulla rete. Rumors: offerta in arrivo per agosto

Con tutta probabilità Kkr presenterà entro fine mese un'offerta vincolante per la rete secondaria di Tim. In tempo utile, quindi, per arrivare sul tavolo del Cda il prossimo 4 agosto. Lo scrive il "Sole 24 Ore" precisando che è di 7,5 miliardi la valorizzazione della societa' della rete al centro dell'interesse del fondo di private equity americano (4,2 mld di capitale e il resto di debito). Kkr entrerebbe nella newco in cui verrebbe conferita la porzione di rete secondaria di Tim (quasi tutta in rame) con una quota del 40%-42%.