Tim, nel trimestre i ricavi sfiorano i 4 mld. Raggiunto il 90% dei target 2022

Tim, i ricavi da servizi hanno visto una crescita dello 0,5% in nove mesi

Tim ha chiuso i primi 9 mesi con ricavi in calo dell’1,6% a 11,5 miliardi di euro. Nel solo terzo trimestre i ricavi sono ammontati a 3,97 miliardi, in miglioramento dell’1,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’ebitda organico nei primi 9 mesi è stata di 4,53 miliardi (-9,4%), mentre nel solo terzo trimestre è stata di 1,58 miliardi (-6,5%). I ricavi da servizi hanno invece visto una crescita dello 0,5% nei primi 9 mesi a 10,8 miliardi e del 3% a 3,7 miliardi nel terzo trimestre. In una nota, la compagnia telefonica sottolinea di aver raggiunto il 90% del target di contenimento costi per l’intero 2022, nonché la solida posizione di liquidità, sono stati infatti incassati nel trimestre 1,3 miliardi dalla cessione della quota indiretta in Inwit e 2 miliardi del finanziamento garantito da Sace.

I risultati del terzo trimestre, "durante il quale è proseguita l’azione di stabilizzazione e di rilancio del business domestico e l’accelerazione dello sviluppo di Tim Brasil, sono pienamente in linea con i target per l’esercizio 2022 che erano stati in parte rivisti al rialzo lo scorso agosto", specifica una nota di Tim. L’indebitamento finanziario netto after lease di Tim al 30 settembre scorso si attesta a 20,1 miliardi di euro, in aumento di 2,5 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre scorso. Sul dato - si legge in una nota di Tim - incide l’esborso di 1,7 miliardi per il pagamento dell’ultima tranche dello spettro 5G in Italia. L’indebitamento finanziario netto è pari a 25,5 miliardi di euro, in aumento di 3,3 miliardi di euro rispetto alla fine del 2021. L’Equity free cash flow dei nove mesi è negativo per 235 milioni di euro su base after lease (positivo per 261 milioni di euro l’equity free cash flow).